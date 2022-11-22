Пловец Колесников второй день подряд показал лучший результат сезона в мире на ЧР

Двукратный призёр Олимпийских игр – 2020, шестикратный чемпион мира на короткой воде российский пловец Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м на спине.
Колесников выиграл квалификацию чемпионата России по плаванию на короткой воде в заплыве на 50 м на спине с результатом 22,55 секунды. Первенство страны проходит в Казани в рамках второго этапа Игр Дружбы.
Ранее лучший результат сезона в мире принадлежал Дилану Картеру из Тринидада и Тобаго и равнялся 22,72 секунды.
Отметим, что в квалификации также участвовал двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, показавший третье время (23,36).
Накануне Колесников также показал лучший результат сезона в мире, завоевав золотую медаль на дистанции 100 метров с временем 48,82 секунды.
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