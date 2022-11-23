Российский бобслеист умер в 24 года

Российский бобслеист Максим Баньков ушёл из жизни вследствие тяжёлой болезни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России. Спортсмену было 24 года.

«Скоропостижно скончался молодой талантливый пилот, член сборной России по бобслею Максим Баньков. Ему было всего 24 года.

Тяжёлая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей.

Федерация бобслея России выражает соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал и любил. Скорбим вместе с вами», — отмечается в сообщении федерации.

Напомним, в настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных соревнований.