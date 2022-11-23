«Мы бы не потерялись на фоне фаворитов». Бодниева — об уровне прошедшего женского ЧЕ

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева высказалась об уровне чемпионата Европы — 2022, который закончился три дня назад.

«Ну, наверное, в нынешней ситуации не стала бы сейчас говорить про уровень или мерило. Хотя понятно, что большие турниры в той или иной степени показательны. Давайте так скажем — пускай и в сослагательном наклонении, которое я и сама не очень приветствую: мы бы в лучшем своём составе не потерялись на фоне фаворитов», — приводит слова Бодниевой «Быстрый центр».

Напомним, обладателем золотых медалей чемпионата Европы — 2022 стала сборная Норвегии, которая обыграла в финале датчанок — 27:25.

Сборная России не принимала участия в турнире из-за отстранения.