«Мы бы не потерялись на фоне фаворитов». Бодниева — об уровне прошедшего женского ЧЕ
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева высказалась об уровне чемпионата Европы — 2022, который закончился три дня назад.
«Ну, наверное, в нынешней ситуации не стала бы сейчас говорить про уровень или мерило. Хотя понятно, что большие турниры в той или иной степени показательны. Давайте так скажем — пускай и в сослагательном наклонении, которое я и сама не очень приветствую: мы бы в лучшем своём составе не потерялись на фоне фаворитов», — приводит слова Бодниевой «Быстрый центр».
Напомним, обладателем золотых медалей чемпионата Европы — 2022 стала сборная Норвегии, которая обыграла в финале датчанок — 27:25.
Сборная России не принимала участия в турнире из-за отстранения.
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