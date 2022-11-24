Гандболистки ЦСКА одержали 13-ю подряд победу в ЧР, разгромив «Звезду»

Гандболистки московского ЦСКА разгромили звенигородскую «Звезду» в матче предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Встреча на волейбольной арене «Динамо» завершилась со счётом 52:37 в пользу армейского клуба.
Самым результативным игроком матча стала Антонина Скоробогатченко, забросившая восемь мячей в ворота «Звезды». По пять раз в составе ЦСКА отличились Виктория Шамановская, Альбина Мурзалиева, Анастасия Кулак и Елена Рабазулькина. У гостей семь мячей забила Наталья Никитина, по шесть — Виктория Климанцева и Станислава Герасимова.
ЦСКА одержал 13-ю победу подряд в чемпионате России и уверенно возглавляет турнирную таблицу. «Звезда» с девятью победами в активе делит 4–5-е места с «Астраханочкой».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
ЦСКА (Москва) – «Звезда» (Московская область) – 52:37 (26:21).
- 24 ноября 2022
-
21:53
-
19:02
-
18:15
-
17:31
-
11:50
- 23 ноября 2022
-
23:11
-
21:34
-
21:22
-
20:58
-
20:23
-
19:52
-
17:31
-
15:37
-
15:23
-
14:45
-
14:15
-
10:06
-
09:18
-
09:01
-
07:59
- 22 ноября 2022
-
21:32
-
17:36
-
15:23
-
12:27
-
08:38
-
07:33
-
01:00
-
00:58
-
00:40
- 21 ноября 2022
-
21:45
-
21:01
-
20:54
-
20:17
-
20:01
-
19:45