Гандболистки ЦСКА одержали 13-ю подряд победу в ЧР, разгромив «Звезду»

Гандболистки московского ЦСКА разгромили звенигородскую «Звезду» в матче предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Встреча на волейбольной арене «Динамо» завершилась со счётом 52:37 в пользу армейского клуба.

Самым результативным игроком матча стала Антонина Скоробогатченко, забросившая восемь мячей в ворота «Звезды». По пять раз в составе ЦСКА отличились Виктория Шамановская, Альбина Мурзалиева, Анастасия Кулак и Елена Рабазулькина. У гостей семь мячей забила Наталья Никитина, по шесть — Виктория Климанцева и Станислава Герасимова.

ЦСКА одержал 13-ю победу подряд в чемпионате России и уверенно возглавляет турнирную таблицу. «Звезда» с девятью победами в активе делит 4–5-е места с «Астраханочкой».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

ЦСКА (Москва) – «Звезда» (Московская область) – 52:37 (26:21).