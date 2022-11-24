Матчи турнира претенденток пройдут в Узбекистане. Там выступят три россиянки

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) огласила место проведения матчей группы B турнира претенденток. Встречи пройдут в городе Хива (Узбекистан) с 28 ноября по 11 декабря. Об этом сообщается в социальных сетях федерации.

В группе B сыграют российские шахматистки Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Александра Костенюк. С ними путёвку в финал соревнований оспорит представительница Китая Тань Чжунъи. Горячкина встретится с Костенюк, а Лагно с Чжунъи. Победительницы этих игр проведут матч друг с другом за право сразиться с китаянкой Лэй Тинцзе, которой удалось выиграть группу A.

Победительница главного матча сыграет с чемпионкой мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь, которая также представляет Китай. Эта встреча запланирована на лето 2023 года.