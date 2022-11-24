Гандболисты «Виктора» довели победную серию в чемпионате России до восьми матчей
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В чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги завершились три матча игрового дня.
«Виктор» на своей площадке одержал победу над «Акбузатом» со счётом 36:21, довёл победную серию до восьми матчей подряд и единолично возглавляет турнирную таблицу.
Центральным стал матч между ЦСКА и «Пермскими медведями». Армейский клуб выиграл со счётом 35:23 и с шестью победами вышел на второе место в турнирной таблице. У «Пермских медведей», «Зенита» и Чеховских медведей» по пять побед в активе.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«Виктор» (Ставрополь) – «Акбузат» (Уфа) – 36:21 (18:7).
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Скиф» (Омск) – 35:24 (16:15).
ЦСКА (Москва) – «Пермские медведи» — 35:23 (13:9).
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