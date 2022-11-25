«Астраханочка» сыграла вничью с «Кубанью» в гандбольной Суперлиге

«Астраханочка» и «Кубань» не смогли выявить победителя в матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Матч в Астрахани завершился вничью – 28:28. Самым результативным игроком матча стала Дарья Васильева из «Астраханочки», забившая девять мячей. В составе «Кубани» по шесть раз отличились Диана Голуб и Екатерина Левчина.

Астраханочка с 19 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, «Кубань» с 13 очками делит 6-7-е места с «Динамо-Синарой». Волгоградский клуб сегодня нанёс поражение одному из аутсайдеров, АГУ-«Адыиф» из Майкопа, со счётом 30:18.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Астраханочка» — «Кубань» (Краснодар) – 28:28 (13:13).

«Динамо-Синара» (Волгоград) — АГУ-«Адыиф» (Майкоп) – 30:18 (14:9).