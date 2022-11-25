«Зенит-Казань» и питерский «Зенит» одержали победы в 9-м туре ЧР по волейболу
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Волейбольные клубы «Зенит-Казань» и питерский «Зенит» переиграли своих соперников в рамках девятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Казанская команда оказалась сильнее «Кузбасса» со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:20). Питерский клуб одолел «Белогорье» — 3:1 (31:29, 25:27, 25:14, 25:21).
После девятого тура команда из Санкт-Петербурга идёт на первом месте с девятью победами (26 очков). На счету коллектива из Казани 22 очка и семь побед при двух поражениях (второе место в турнирной таблице).
Волейбол. Чемпионат России. 9-й тур. Мужчины
«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:20).
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (31:29, 25:27, 25:14, 25:21).
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