«Зенит-Казань» и питерский «Зенит» одержали победы в 9-м туре ЧР по волейболу

Волейбольные клубы «Зенит-Казань» и питерский «Зенит» переиграли своих соперников в рамках девятого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Казанская команда оказалась сильнее «Кузбасса» со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:20). Питерский клуб одолел «Белогорье» — 3:1 (31:29, 25:27, 25:14, 25:21).

После девятого тура команда из Санкт-Петербурга идёт на первом месте с девятью победами (26 очков). На счету коллектива из Казани 22 очка и семь побед при двух поражениях (второе место в турнирной таблице).

Волейбол. Чемпионат России. 9-й тур. Мужчины

«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (25:20, 25:18, 25:20).

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (31:29, 25:27, 25:14, 25:21).