Евгения Чикунова установила рекорд Европы на дистанции 200 м брассом

В Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде, который также является вторым этапом международных соревнований «Игры дружбы». В шестой день Евгения Чикунова, выиграла 200 м брассом с новым рекордом Европы – 2.14,70. Она превзошла достижение датчанки Рикке Педерсен, установленное почти девять лет назад (13 декабря 2013 года) в Хёрнинге (Дания), более чем на полсекунды (2.15,21).

Также сегодня обновились два рекорда России. Их обладательницами стали Мария Каменева на дистанции 50 м вольным стилем (23,35) и Арина Суркова на дистанции 100 м баттерфляем (56,30).



Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Казань

Женщины. Вольный стиль. 50 м

1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 23,35.

2. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 23,92.

3. Дарья С. Устинова (Санкт-Петербург) – 24,24.



400 м

1. Анна Егорова (ХМАО – Калининградская обл.) – 4.00,09.

2. Валерия Саламатина (Татарстан) – 4.05,93.

3. Софья Дьякова (Татарстан) – 4.08,93.



Баттерфляй. 100 м

1. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 56,30.

2. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 57,43.

3. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 57,61.



Брасс. 200 м

1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) – 2.14,70.

2. Виталина Симонова (Новосибирская обл.) – 2.19,19.

3. Ника Годун (Москва) – 2.19,94.



Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Климент Колесников (Москва) – 45,66.

2. Андрей Минаков (Санкт-Петербург) – 46,56.

3. Иван Гирёв (Московская – Тульская обл.) – 47,03.



1500 м

1. Александр Степанов (Московская – Ярославская обл.) – 14.37,40.

2. Иван Моргун (Волгоградская обл.) – 14.41,90.

3. Александр Егоров (Москва) – 14.45,77.

Спина. 200 м

1. Евгений Рылов (Московская обл.) – 1.50,32.

2. Алексей Ткачев (Санкт-Петербург) – 1.50,79.

3. Павел Самусенко (Мурманская обл.) – 1.51,05.



Брасс. 50 м

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 25,94.

2. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 25,98.

3. Кирилл Стрельников – 26,03.