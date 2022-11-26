Евгения Чикунова установила рекорд Европы на дистанции 200 м брассом

В Казани завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде, который также является вторым этапом международных соревнований «Игры дружбы». В шестой день Евгения Чикунова, выиграла 200 м брассом с новым рекордом Европы – 2.14,70. Она превзошла достижение датчанки Рикке Педерсен, установленное почти девять лет назад (13 декабря 2013 года) в Хёрнинге (Дания), более чем на полсекунды (2.15,21).
Также сегодня обновились два рекорда России. Их обладательницами стали Мария Каменева на дистанции 50 м вольным стилем (23,35) и Арина Суркова на дистанции 100 м баттерфляем (56,30).
Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Казань
Женщины. Вольный стиль. 50 м
1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 23,35.
2. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 23,92.
3. Дарья С. Устинова (Санкт-Петербург) – 24,24.
400 м
1. Анна Егорова (ХМАО – Калининградская обл.) – 4.00,09.
2. Валерия Саламатина (Татарстан) – 4.05,93.
3. Софья Дьякова (Татарстан) – 4.08,93.
Баттерфляй. 100 м
1. Арина Суркова (Новосибирская обл.) – 56,30.
2. Дарья Клепикова (Воронежская обл.) – 57,43.
3. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 57,61.
Брасс. 200 м
1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) – 2.14,70.
2. Виталина Симонова (Новосибирская обл.) – 2.19,19.
3. Ника Годун (Москва) – 2.19,94.
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Климент Колесников (Москва) – 45,66.
2. Андрей Минаков (Санкт-Петербург) – 46,56.
3. Иван Гирёв (Московская – Тульская обл.) – 47,03.
1500 м
1. Александр Степанов (Московская – Ярославская обл.) – 14.37,40.
2. Иван Моргун (Волгоградская обл.) – 14.41,90.
3. Александр Егоров (Москва) – 14.45,77.
Спина. 200 м
1. Евгений Рылов (Московская обл.) – 1.50,32.
2. Алексей Ткачев (Санкт-Петербург) – 1.50,79.
3. Павел Самусенко (Мурманская обл.) – 1.51,05.
Брасс. 50 м
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 25,94.
2. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 25,98.
3. Кирилл Стрельников – 26,03.
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