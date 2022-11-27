27 ноября состоялись встречи 9-го тура российской волейбольной Суперлиги среди женских команд.
Волейболистки московского «Динамо» потерпели первое поражение в сезоне, проиграв в гостях «Ленинградке» (Санкт-Петербург). «Протон» (Саратов) уверенно дома обыграл казанское «Динамо-Ак Барс». Несмотря на обидное поражение, московское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу. «Протон», идущий на втором месте, отстаёт от столичной команды на три очка. «Ленинградка» находится на четвёртой строчке, а «Динамо-Ак Барс» – на пятой.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 9-й тур
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва) – 3:2 (25:16, 29:27, 20:25, 23:25, 15:12)
«Протон» (Саратов) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 3:1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:21)
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