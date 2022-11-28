Игрок НФЛ несколько раз терял сознание в самолёте, отказался покидать его, устроив скандал

Американский игрок Оделл Бекхэм, выступавший за «Лос-Анджелес» и «Кливленд» в НФЛ (Национальная футбольная лига) не смог совершить перелёт из аэропорта в Майами из-за проблем со здоровьем. Его сняли с рейса, однако спортсмен отказывался покидать борт. Об этом говорится в отчёте, предоставленном полицейскими города.

Экипаж самолёта беспокоился об Оделле Бекхэме, поскольку они несколько раз пытались разбудить игрока, пристегнуть его ремень безопасности, однако состояние Бекхэма вызывало подозрение. Спортсмен то приходил в сознание, то терял его. Опасаясь, что Бекхэм серьёзно болен и что его состояние ухудшится из-за пятичасового полёта, бортпроводники вызвали полицию и спасателей.

По прибытии офицеров лётный экипаж несколько раз просил Бекхэма покинуть самолёт, но он отказывался. Всех пассажиров попросили выйти из самолёта, после чего игрок согласился покинуть борт. Как сообщает Marca, самолёт не вылетел в назначенное время из-за инцидента. Также очевидцы событий сняли видео, на которых спортсмена сопровождает полиция в аэропорту.