Ронни О'Салливан выполнил один из самых быстрых сенчури-брейков в истории снукера
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан выполнил один из самых быстрых сенчури-брейков в истории.
В матче квалификации турнира Scotish Open с китайцем Бай Ланнином (128-е место в мировом рейтинге) О'Салливан выполнил сенчури-брейк за 3 минуты и 34 секунды. Англичанин уверенно выиграл встречу со счётом 4:0. Рекорд по скорости выполнением сенчури принадлежит мальтийскому снукеристу Тони Драго — 3 минуты 31 секунда.
В 1/32 финала Scotish Open О'Салливан сыграет с бельгийцем Беном Мертенсом (111-е место в мировом рейтинге). Ранее англичанин принял решение снятся с German Masters. Действующим победителем Scottish Open является бельгиец Люка Бресель (11-е место в мировом рейтинге).
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