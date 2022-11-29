Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ронни О'Салливан выполнил один из самых быстрых сенчури-брейков в истории снукера

Ронни О'Салливан выполнил один из самых быстрых сенчури-брейков в истории снукера
Комментарии

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан выполнил один из самых быстрых сенчури-брейков в истории.

В матче квалификации турнира Scotish Open с китайцем Бай Ланнином (128-е место в мировом рейтинге) О'Салливан выполнил сенчури-брейк за 3 минуты и 34 секунды. Англичанин уверенно выиграл встречу со счётом 4:0. Рекорд по скорости выполнением сенчури принадлежит мальтийскому снукеристу Тони Драго — 3 минуты 31 секунда.

В 1/32 финала Scotish Open О'Салливан сыграет с бельгийцем Беном Мертенсом (111-е место в мировом рейтинге). Ранее англичанин принял решение снятся с German Masters. Действующим победителем Scottish Open является бельгиец Люка Бресель (11-е место в мировом рейтинге).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022