«Без шансов». Лучший снукерист в России рассказал, как играл с чемпионом мира Марком Селби

Чемпион России по снукеру Иван Каковский рассказал, как однажды в Англии сыграл с членом Зала славы снукера англичанином Марком Селби.

«Однажды я играл с Марком Селби. Это было достаточно давно, лет семь-восемь назад. Он нас позвал к себе в бильярдный клуб в Лестере. Я с ним сыграл один матч до четырёх побед, но там совсем было без шансов (улыбается). Он четыре сотни сделал, не напрягаясь. Они и в официальных матчах играют очень сильно, а на тренировках вообще шансов не дают», – сказал Каковский в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Татьяной Постниковой.

Марк Селби — четырёхкратный чемпион мира (2014, 2016, 2017, 2021), трёхкратный чемпион «Мастерса» (2008, 2010, 2013) и ряда других рейтинговых турниров.