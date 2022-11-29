«Без шансов». Лучший снукерист в России рассказал, как играл с чемпионом мира Марком Селби
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Чемпион России по снукеру Иван Каковский рассказал, как однажды в Англии сыграл с членом Зала славы снукера англичанином Марком Селби.
«Однажды я играл с Марком Селби. Это было достаточно давно, лет семь-восемь назад. Он нас позвал к себе в бильярдный клуб в Лестере. Я с ним сыграл один матч до четырёх побед, но там совсем было без шансов (улыбается). Он четыре сотни сделал, не напрягаясь. Они и в официальных матчах играют очень сильно, а на тренировках вообще шансов не дают», – сказал Каковский в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Татьяной Постниковой.
Марк Селби — четырёхкратный чемпион мира (2014, 2016, 2017, 2021), трёхкратный чемпион «Мастерса» (2008, 2010, 2013) и ряда других рейтинговых турниров.
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