Глава Федерации гандбола России: за семь лет не видел столь неквалифицированного судейства

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв высказался о судействе в матче предварительного этапа женской Суперлиги между «Ростов-Доном» и тольяттинской «Ладой», завершившимся победой хозяев со счётом 33:32.

Матч вызвал недовольство главных тренеров обеих команд — Екатерины Маренниковой и Эдуарда Кокшарова. После встречи наставники заявили, что не могут пока играть с «потусторонними силами», и пожелали видеть больше профессионализма и самоотдачи от судей, обслуживающих соревнования.

«Я практически никогда не комментирую судейство в чемпионате России, но на работу арбитров этой игры Максима Герасимова и Дмитрия Слащева сложно закрыть глаза. Во всяком случае, за семь лет, что возглавляю ФГР, ни разу не сталкивался с такими неквалифицированными действиями судейской пары. Об этом же говорят комментарии тренеров Екатерины Маренниковой и Эдуарда Кокшарова.

Считаю, что судьи не могут допускать такое беспрецедентное количество ошибок, тем более что на площадке встречались соперники, претендующие на медали. Со своей стороны Федерация гандбола России проводит большую работу по совершенствованию арбитража во внутренних соревнованиях, организует специализированные семинары. Поэтому мы не можем не реагировать на такие вопиющие действия арбитров, и абсолютно не важно, с участием лидеров или аутсайдеров это происходит. На мой взгляд, было бы справедливо, если бы Герасимов и Слащев были отстранены от обслуживания игр всероссийских соревнований до конца сезона.

Комиссия по организации и проведению соревнований вынесет объективную оценку их работе, а мы обязательно обсудим вопросы судейства на ближайшем заседании исполкома ФГР. Подумаем над тем, чтобы внести изменения в регламент и пересмотреть штрафные санкции для арбитров, совершающих большое количество ошибок и отличающихся откровенно неквалифицированной работой», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.