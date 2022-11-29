Волейболист Александр Бутько рассказал, как в его организм попал допинг

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько рассказал, как в его организм в 2014 году попал запрещённый препарат, за употребление которого он был дисквалифицирован на один год.
Бутько получил минимальный срок дисквалификации, так как достиг мирового соглашения с Международной федерацией волейбола (FIVB). Срок отстранения истечёт 1 апреля 2023 года.
«Первое, что испытываешь, — шок. Я признал вину юридически, но по совести я не виновен. Я не принимал специально запрещённые препараты, это произошло до «Финала шести» чемпионата России сезона-2013/2014, в «Локомотиве» была эпидемия ОРВИ. Тогда нам в том числе давали предуктал, который и содержит триметазидин. Подразумевалось, что все препараты — законные.
Я против допинга, в волейболе это абсолютно бестолковая вещь. Но, к сожалению, имела место халатность — как врачебная, так и спортсмена. Ты должен следить за тем, что принимаешь», — приводит слова Бутько ТАСС.
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