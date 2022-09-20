У олимпийского чемпиона из России нашли допинг. ВАДА вытаскивает ещё одно дело из прошлого

В российском волейболе опять странный история с допингом на самом высоком уровне. Если в прошлом году все обсуждали ситуацию с Дмитрием Мусэрским, то теперь внимание к себе привлёк другой олимпийский чемпион – Александр Бутько. Пока дело Бутько развивается по тому же пути, что и у Мусэрского: в пробе многолетней давности обнаружены запрещённые вещества.

Проба из прошлого

Первая информация о положительной допинг-пробе появилась ещё 15 сентября, на уровне слухов. Однако спустя четыре дня эти данные были официально подтверждены. Как оказалось, в этом году ВАДА вскрыло пробу Бутько за сезон-2013/2014, обнаружив в ней запрещённые вещества.

Впрочем, есть и другая, весьма правдоподобная версия. По информации «Матч ТВ», на самом деле, все пробы были уничтожены Московской антидопинговой лабораторией в 2014 году, а нынешние выводы делаются только на основе анализа базы данных лаборатории LIMS (привет, доктор Родченков).

Помимо Бутько, в аналогичную ситуацию попал и другой волейболист сборной России Павел Мороз. Правда, у него всё несколько хуже, поскольку совсем недавно он отбыл дисквалификацию за наркотические вещества.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко заявил, что этой информацией в организации располагают уже более полугода. По его словам, эти пробы были сданы весной 2014 года на «Финале шести», когда оба волейболиста выступали за новосибирский «Локомотив».

«Вряд ли что-то ещё вскроется, срок давности, конечно, повысили до десяти лет. Мы предприняли всё, что возможно, сейчас ждём решения комиссии по антидопингу Международной федерации волейбола (FIVB). Решение должно было быть давно, но пока молчат, послали напоминание им на прошлой неделе с просьбой быстрее принять решение», – сообщил Ярёменко.

Неаккуратное лечение

Пока ещё точно не известно, что именно было обнаружено в пробах Бутько и Мороза, однако есть несколько версий. Так, ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации, утверждает, что запрещённые вещества содержались в медицинских препаратах, которые принимали волейболисты по назначению врачей. Все лекарства были официально зафиксированы в документах и никак не могли давать конкурентное преимущество. Например, у Бутько, как предполагается, это был препарат, действие которого направлено на восстановление функций сердца после перенесённой простуды.

Генсек ВФВ Яременко поясняет, что в пробах Бутько и Мороза был обнаружен лёгкий допинг, который попал через загрязнённые БАДы.

«Препарат там достаточно простой – скорее всего, это загрязненные БАДы были, доктор, который в то время в новосибирском «Локомотиве» работал, написал объяснительную», – рассказал Яременко.

Агент игроков Дмитрий Резванов уточняет, что это был аналог мельдония, который содержался в лекарстве, прописанным для сердечной мышцы.

«Пробы с сезона-2013/2014 почему-то были открыты в 2022 году. Там нашли некий аналог мельдония, который содержится в лекарственном препарате, прописанном для поддержания сердечной мышцы после нагрузок на фоне ОРЗ, – пояснил Резванов «Р-Спорту». – Информация не скрывалась. Она была внесена во все карточки – и внутренние, и те, которые подавались в РУСАДА. Он вошёл в список запрещённых с января 2014 года, а нашли его в апреле».

Александр Бутько Фото: Elsa/Getty Images

«Не было никакого злого умысла»

Решения по делам Бутько и Мороза ещё не вынесены, хотя последние документы в FIVB были переданы ещё в середине августа. Поэтому пока остаётся только предполагать, какие сроки отстранения получат наши волейболисты. В любом случае этот срок не превысит двух лет, прописанных правилами 2014 года, когда и были взяты положительные пробы.

«Много вариантов наказаний может быть, мы пытаемся выйти на соглашение с FIVB: они уменьшают срок до минимума, а спортсмен признает то, что факт был, но не по его вине. В тот момент наказание за этот препарат вроде было до трёх месяцев, в течение которых не было соревнований», – отметил Яременко.

Агент игроков же предполагает, что срок наказания будет больше, но не превысят девяти месяцев, как это было в случае с Мусэрским.

«Есть идея заключить мировое соглашение, спортсмены признали вину, и не было никакого злого умысла, тем более препараты не влияют на спортивную составляющую. Надеемся, что срок дисквалификации не превысит девять месяцев».

Но, опять же, волейболисты находятся в разных условиях. 36-летний Бутько ранее никогда не попадался на допинге, поэтому наказание для него будет мягче, а значит, у него ещё есть возможность вновь вернуться на площадку. Тем более ещё летом его планировал приобрести казанский «Зенит», однако отказался от трансфера – теперь ясно, что из-за истории с допингом.

У Мороза же в 2018 году уже была 18-месячная дисквалификация за кокаин, так что нынешнее нарушение – уже второе. Правда, по словам спортивного юриста Анны Анцелиович, оно вряд ли будет признано повторным, так как проба с допингом датирована 2014 годом, а значит, была раньше. Тем не менее дело будет рассматриваться с возможностью вынесения строгой санкции. В таком случае 35-летний Мороз с большой вероятностью завершит карьеру.

В любом случае, защищать волейболистов, по данным «БО Спорт», будет тот же адвокат, что до этого работал над делом Мусэрского. Так что можно вполне надеяться на относительно благоприятный исход для россиян.