Тренер сборной России Лихачёв: тема смены гражданства в пляжном футболе не актуальна

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами в период отстранения от международных соревнований, заявив, что для его вида спорта данная тема не актуальна.

«По моей информации, у нас такого нет. Есть какие-то слухи по одному-двум футболистам, но, мне кажется, это просто слухи. Я общался с самими ребятами. Ничего такого я от них не услышал – они горят желанием выступать за сборную России. Поэтому для нас сейчас эта тема не актуальна.

Но все люди имеют право на собственные решения, касающиеся их жизни. Мне лично было бы такое решение тяжело для себя принять. А какой выбор могли бы сделать другие спортсмены… Не мне их судить, не мне за них решать», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.