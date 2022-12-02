Самая красивая спортсменка мира повторила культовые футбольные празднования голов

29-летняя американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой сексуальной спортсменкой и женщиной мира, повторила культовые футбольные празднования.

Пейдж Спиранак повторила празднование полузащитницы футбольного клуба «Канзас Сити Каррент» Лоэау Лабонты, которая после имитации травмы начинала тверкать. Также американка воспроизвела знаменитое ликование португальца Криштиану Роналду в виде прыжка с разведёнными руками и характерным восклицанием. Пейдж также повторила манеру норвежца Эрлинга Холанда, праздновавшего свои голы в позе лотоса.

Стоит отметить последний косплей от Спиранак. Она повторила празднование своей соотечественницы Брэнди Честейн, которая после гола с решающего послематчевого пенальти финала женского чемпионата мира в порыве эмоций упала на колени и сорвала с себя футболку, оставшись в спортивном топе.