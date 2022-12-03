Академия художественной гимнастики открылась в Сочи турниром Алины Кабаевой

Академия художественной гимнастики открылась в Сочи турниром олимпийской чемпионки Алины Кабаевой «Небесная Грация». 18 спортсменок из 14 стран соревнуются в самом большом в мире гимнастическом зале по экспериментальным правилам, которые требуют гораздо более сложной программы. Как в начале 2000-х во времена Олимпиады в Афинах.
«У сборной команды всегда был зал, а у регионов – не было. Сейчас Академия станет домом для региональных команд и клубов. Ведь в спорте высших достижений не бывает без массового спорта. А в массовый спорт приходят дети за своими кумирами.
Конечно, когда я занималась гимнастикой, была спортсменкой, я и мечтать не могла о таких условиях. Но, как показывает жизнь, невозможное возможно. А Россия – страна больших возможностей», — приводит слова Кабаевой РЕН ТВ.
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