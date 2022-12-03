Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Академия художественной гимнастики открылась в Сочи турниром Алины Кабаевой

Академия художественной гимнастики открылась в Сочи турниром Алины Кабаевой
Комментарии

Академия художественной гимнастики открылась в Сочи турниром олимпийской чемпионки Алины Кабаевой «Небесная Грация». 18 спортсменок из 14 стран соревнуются в самом большом в мире гимнастическом зале по экспериментальным правилам, которые требуют гораздо более сложной программы. Как в начале 2000-х во времена Олимпиады в Афинах.

«У сборной команды всегда был зал, а у регионов – не было. Сейчас Академия станет домом для региональных команд и клубов. Ведь в спорте высших достижений не бывает без массового спорта. А в массовый спорт приходят дети за своими кумирами.

Конечно, когда я занималась гимнастикой, была спортсменкой, я и мечтать не могла о таких условиях. Но, как показывает жизнь, невозможное возможно. А Россия – страна больших возможностей», — приводит слова Кабаевой РЕН ТВ.

«Алина всегда была для нас идолом». За что Кабаевой вручили спортивный «Оскар»? «Алина всегда была для нас идолом». За что Кабаевой вручили спортивный «Оскар»?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022