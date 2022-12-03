Определились полуфинальные пары Scottish Open — 2022
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Стали известны обе полуфинальные пары на турнире Scottish Open — 2022 по снукеру.
В 1/2 финала между собой сразятся:
Джо О'Коннор (Англия) – Нил Робертсон (Австралия);
Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – Гэри Уилсон (Англия).
Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан покинул турнир на стадии 1/16 финала Scottish Open – 2022. На этой стадии О'Салливан уступил англичанину Гэри Уилсону (32-й в мировом рейтинге) со счётом 3:4.
Напомним, ранее О'Салливан принял решение сняться с German Masters.
Действующим победителем Scottish Open является бельгиец Люк Бресель (11-е место в мировом рейтинге). Он уже не сможет защитить титул, так как в квалификации уступил шотландцу Фрейзеру Патрику со счётом 3:4.
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