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Определились полуфинальные пары Scottish Open — 2022

Определились полуфинальные пары Scottish Open — 2022
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Стали известны обе полуфинальные пары на турнире Scottish Open — 2022 по снукеру.

В 1/2 финала между собой сразятся:

Джо О'Коннор (Англия) – Нил Робертсон (Австралия);

Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – Гэри Уилсон (Англия).

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан покинул турнир на стадии 1/16 финала Scottish Open – 2022. На этой стадии О'Салливан уступил англичанину Гэри Уилсону (32-й в мировом рейтинге) со счётом 3:4.

Напомним, ранее О'Салливан принял решение сняться с German Masters.

Действующим победителем Scottish Open является бельгиец Люк Бресель (11-е место в мировом рейтинге). Он уже не сможет защитить титул, так как в квалификации уступил шотландцу Фрейзеру Патрику со счётом 3:4.

Ронни О’Салливан установил невероятный мировой рекорд. Но судьи не позволили его засчитать Ронни О’Салливан установил невероятный мировой рекорд. Но судьи не позволили его засчитать
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