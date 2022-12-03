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Сергей Карякин баллотируется на пост президента ФШР. Его выдвинула Чеченская республика

Сергей Карякин баллотируется на пост президента ФШР. Его выдвинула Чеченская республика
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента Федерации шахмат России (ФШР).

«В последние месяцы я активно и по делу критиковал руководство Федерации шахмат России. Я искренне был уверен, что конструктивная критика поможет федерации обратить внимание на проблемные моменты своей деятельности.

Увы, по прошествии восьми месяцев никаких позитивных изменений в деятельности ФШР я не вижу. Исполнительный директор Марк Глуховский, выступивший инициатором подписания открытого письма против СВО, спокойно проживает в Израиле и всё так же остаётся на своей должности, несмотря на полные провалы в управлении (как минимум отсутствие на рабочем месте) и коррупционные скандалы. Подавляющее большинство шахматистов и региональных федераций не получает от ФШР никакой поддержки. Помощь молодым, перспективным шахматистам ничтожна. Главный принцип федерации — «Гений должен быть голодным». Многие талантливые спортсмены переезжают в другие страны, и никто даже не выходит с ними на диалог. Как человек неравнодушный я не могу стоять в стороне и молчать!

Недавно действующий президент ФШР Андрей Филатов объявил о том, что он снова будет баллотироваться на третий срок (впервые он возглавил ФШР в 2014 году). Эмиссары федерации уже разнесли весть в регионы, что выборы будут безальтернативными, и начали собирать подписи в пользу «единственного» кандидата.

На выборы с Филатовым идёт команда из пяти вице-президентов, все они уважаемые и заслуженные люди, много сделавшие для развития шахмат, но примечательно отсутствие в этом списке прославленного А.Е. Карпова, который является действующим вице-президентом ФШР. Может быть, всё дело в том, что он имел неосторожность согласиться со мной в некоторых вопросах критики деятельности ФШР?! Однако ключевую роль в повседневной деятельности федерации играет исполнительный директор, и продление полномочий Глуховского на этом посту я расцениваю как плевок в лицо всей шахматной общественности.

Учитывая вышеупомянутые обстоятельства, после длительных раздумий я решил баллотироваться на пост президента ФШР!

Да, у меня может не получиться. Конкуренты сильны, и за восемь лет правления расставлено немало «своих людей». Но я чувствую своим долгом и делом чести попробовать изменить сложившуюся ситуацию! Мне бы очень хотелось, чтобы наш вид спорта развивался, несмотря на текущие застой и стагнацию.

Моя цель — организовать работу с молодыми талантами, провести много новых турниров, способствовать всячески тому, чтобы наши игроки и тренеры не уезжали за границу в поисках лучшей жизни. И не менее важно организовать реальную поддержку регионам из федерального центра. Сегодня про них вспоминают раз в четыре года перед очередным съездом…

Выражаю признательность Федерации шахмат Чеченской республики за выдвижение моей кандидатуры! По новым правилам ФШР кандидат в президенты должен идти на выборы от аккредитованной региональной федерации. Если мы не победим сейчас, придётся ждать долгие четыре года, а этого времени нет.

Комплексное развитие шахмат в России — вот моя задача, миссия и цель! Призываю всех неравнодушных людей, которые заинтересованы в развитии шахмат и хотят позитивных перемен, поддержать меня. Мне было бы важно увидеть, что мы вместе, и я уверен, что только так мы можем победить!» — написал Карякин в своих социальных сетях.

Карякин хочет пойти по пути Каспарова*. Неужели в шахматах снова случится большой раскол? Карякин хочет пойти по пути Каспарова*. Неужели в шахматах снова случится большой раскол?
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