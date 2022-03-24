Карякин хочет пойти по пути Каспарова. Неужели в шахматах снова случится большой раскол?

Сергей заявил, что хочет создать альтернативу ФИДЕ. В 1993-м это пытался сделать Гарри Кимович. Получилось не очень.

Российский шахматист Сергей Карякин объявил о намерении создать альтернативную ФИДЕ организацию. Карякин сделал это заявление после своего отстранения от всех турниров под эгидой международной федерации. Впрочем, в истории шахмат уже была ситуация, когда две организации определяли чемпионов мира и решали, кто главнее.

В 1993-м Гарри Каспаров расколол шахматный мир. Несмотря на то что он был безоговорочным чемпионом, который диктовал свои условия, ни к чему хорошему это не привело.

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Раскол вместо дележа

1993-й стал для шахмат кошмарным годом.

13-й чемпион мира Гарри Каспаров отказался делиться какой бы то ни было частью своих гонораров с ФИДЕ и вышел из состава организации. Вместе с претендентом на чемпионский титул англичанином Найджелом Шортом он основал Профессиональную шахматную ассоциацию, привлёк к спонсорству компанию Intel и пригласил ведущих гроссмейстеров последовать его примеру.

Громкое заявление последовало во время супертурнира в Линаресе. Поводом послужило якобы единоличное решение тогдашнего президента ФИДЕ Флоренсио Кампоманеса о месте и времени проведения чемпионского матча. В рукаве у Каспарова был козырной туз – технологический гигант, который выделял большие деньги на организацию как чемпионского матча, так и серии крупных турниров.

Но Кампоманес не сдался. Функционер быстро объявил о том, что Каспаров лишён титула чемпиона мира и не имеет более никаких прав. Филиппинец предложил разыграть чемпионское звание Анатолию Карпову и Яну Тимману – третьему и четвёртому шахматистам мира. Осенью того кошмарного года в шахматах появились два чемпиона мира. Каспаров и Карпов выиграли чемпионские матчи, каждый – по своей версии.

Пражские соглашения

Профессиональная шахматная ассоциация прекратила своё существование спустя три года после создания. Intel, глядя на то, что происходит в мировых шахматах, отказался финансировать эту вакханалию. Ведущие гроссмейстеры в попытке урвать кусок от обоих пирогов участвовали и в турнирах ФИДЕ, и в турнирах ПША. В шахматах возникли смута и анархия.

Даже смена президента ФИДЕ (Кампоманеса сменил Кирсан Илюмжинов, вкладывавший в шахматы собственные деньги) поначалу ни к чему хорошему не привела.

Карпов защитил возвращённый себе в 1993 году титул в матче с Гатой Камским, но затем отказался от участия в розыгрыше короны. Формат чемпионата мира ФИДЕ сменился с матчевого на нокаут-турниры. Чемпионами там подчас становились шахматисты-ноунеймы, что с одной стороны было круто, а с другой нивелировало ценность звания, поскольку в соревнованиях было слишком много случайных факторов, влиявших на результат.

Чемпионом мира по так называемой «классической версии» до 2000 года был Каспаров, но он потерял титул в матче с Владимиром Крамником в 2000 году в Лондоне.

Фото: Sion Touhig/Getty Images

Ну и кого считать истинным чемпионом?

Ситуацию с мёртвой точки сдвинул американский гроссмейстер Ясер Сейраван. В 2002-м он собрал в Праге Илюмжинова и ведущих шахматистов мира с целью преодолеть раскол. Так появился документ, который назвали «Пражские соглашения». Этот документ регламентировал определение абсолютного чемпиона мира.

ФИДЕ вновь регулировала все процессы, хотя для определения «настоящего» чемпиона мира понадобилось ещё четыре года. В 2006-м в Элисте Владимир Крамник, победив болгарина Веселина Топалова, стал абсолютным чемпионом. Шахматный мир вновь объединился.

Карякина постигнет та же участь, что и Каспарова

Сейчас шахматы чуть ли не на пороге нового раскола.

Но у затеявшего революцию Сергея Карякина не тот статус, что у Каспарова в 1993-м.

Даже если не брать в расчёт факторы, из-за которых вообще весь российский спорт оказался в тотальной изоляции, вряд ли Карякин смог бы убедить гроссмейстеров пойти по тому пути, который обернулся расколом почти 30 лет назад.

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Каспаров в 1993-м – чемпион мира, на момент своего заявления безоговорочный лидер мирового рейтинга, человек, который формировал шахматную повестку. Карякин прямо сейчас – гроссмейстер из второй десятки рейтинга, бывший претендент на чемпионское звание, и всё.

Но загвоздка в том, что других вариантов у Сергея в сложившейся ситуации не остаётся.