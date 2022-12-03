Снукерист Гэри Уилсон вышел в финал Scottish Open — 2022

37-летний снукерист из Англии Гэри Уилсон, занимающий 32-ю строчку в мировом рейтинге, взял верх над оппонентом из Таиланда Тепчайей Ун-Нухом с общим счётом 6:4.
Победа Гэри обеспечила английскому спортсмену путёвку в финал шотландского турнира.
Во втором полуфинале Scottish Open — 2022 англичанин Джо О’Коннор сразится с австралийцем Нилом Робертсоном. Встреча начнётся 3 декабря в 22:00 по московскому времени.
Ранее, на стадии 1/16 финала турнира, семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер рейтинга Ронни О’Салливан покинул турнир, уступив своему соотечественнику Гэри Уилсону.
Напомним, действующим победителем Scottish Open является бельгиец Люк Бресель (11-е место в мировом рейтинге). Однако спортсмен уже не сможет защитить титул, поскольку уступил в квалификации шотландцу Фрейзеру Патрику со счётом 3:4.
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