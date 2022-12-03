Гандболистки ЦСКА разгромили «Ладу» в чемпионате России
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В очередном матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги гандболистки московского ЦСКА на своей площадке разгромили тольяттинскую «Ладу» со счётом 36:19.
По шесть мячей в составе армейского клуба забили Елена Михайличенко и Карина Сабирова, пять раз отличилась Антонина Скоробогатченко. У «Лады» по три мяча на счету Валерии Ганичевой, Валентины Рахмаевой и Дарьи Миловой.
ЦСКА продлил победную серию в чемпионате России до 15 матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 30 очков. «Лада» потерпела пятое поражение в 16 матчах сезона-2022/2023 и занимает четвёртое место, имея в активе 22 очка.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
ЦСКА (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 36:19 (19:11).
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