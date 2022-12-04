В Иране к смертной казни приговорили женщину-тренера по волейболу. У неё трое детей

Иранские власти приговорили к сметной казни Фахимех Карими, которая является профессиональным тренером по волейболу. У Фахимех трое несовершеннолетних детей.

Женщина была задержана в Пакдаште – городе, который находится на юго-востоке от Тегерана. Карими обвиняют в организации и руководстве протестами, а также в избиении члена ополчения «Басидж» (входит в состав Корпуса стражей исламской революции).

Изначально Карими содержали в тюрьме Эвин, но недавно её перевели в тюрьму Хор. Власти решили приговорить женщину к смертной казни.

Напомним, с середины сентября в Иране проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини, которую задержали за «неправильное» ношение хиджаба. Жители страны обвинили властей (полицию нравов) в смерти девушки. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер.