Волейболистки московского «Динамо» с разгромным счётом обыграли «Динамо» из Краснодара

Сегодня в рамках 10-го тура женской волейбольной Суперлиги состоялся матч между московским «Динамо» и «Динамо» из Краснодара. Игра, проходившая в столице России, завершилась уверенной победой местных волейболисток со счётом 3:0 (25:19; 25:21; 28:26).



Коллектив под руководством Константина Ушакова выглядел гораздо увереннее оппоненток в атакующих действиях (50:41). По подачам навылет смотрелись лучше уже краснодарские девушки (3:0). Также они меньше ошибались (6:9).



На данный момент в турнирной таблице Суперлиги московское «Динамо» занимает первое место, набрав 27 очков в 10 матчах. Краснодарское «Динамо» идет на 10-й строчке: девять очков после 10 игр. В следующем матче чемпионата москвички будут противостоять в гостях «Динамо-Метару». У краснодарского клуба впереди игра на домашней площадке с «Динамо-Ак Барсом».