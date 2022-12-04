Волейболистки московского «Динамо» с разгромным счётом обыграли «Динамо» из Краснодара

Сегодня в рамках 10-го тура женской волейбольной Суперлиги состоялся матч между московским «Динамо» и «Динамо» из Краснодара. Игра, проходившая в столице России, завершилась уверенной победой местных волейболисток со счётом 3:0 (25:19; 25:21; 28:26).
Коллектив под руководством Константина Ушакова выглядел гораздо увереннее оппоненток в атакующих действиях (50:41). По подачам навылет смотрелись лучше уже краснодарские девушки (3:0). Также они меньше ошибались (6:9).
На данный момент в турнирной таблице Суперлиги московское «Динамо» занимает первое место, набрав 27 очков в 10 матчах. Краснодарское «Динамо» идет на 10-й строчке: девять очков после 10 игр. В следующем матче чемпионата москвички будут противостоять в гостях «Динамо-Метару». У краснодарского клуба впереди игра на домашней площадке с «Динамо-Ак Барсом».
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