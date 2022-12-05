Сергей Карякин поблагодарил Федерацию шахмат ДНР за поддержку

Российский шахматист Сергей Карякин поблагодарил Федерацию шахмат Донецкой Народной Республики за поддержку.
«Спасибо большое за поддержку! P. S. Федерация шахмат России не хочет помочь с аккредитацией?» — написал Карякин в своём телеграм-канале.
Федерация шахмат ДНР составила открытое письмо в поддержку Сергея Карякина, объявившего об участии в выборах президента Российской шахматной федерации.
«Члены федерации Донецкой Народной Республики с радостью встретили новость о выдвижении нашего земляка Карякина Сергея Александровича на должность президента Российской шахматной федерации. К сожалению, пока наша федерация не аккредитована как региональная по независящим от нас обстоятельствам, но мы поддерживаем смелый шаг Сергея Карякина, ознакомлены с его программой и желаем её осуществления», — говорится в письме.
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