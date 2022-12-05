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Сергей Карякин поблагодарил Федерацию шахмат ДНР за поддержку

Сергей Карякин поблагодарил Федерацию шахмат ДНР за поддержку
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Российский шахматист Сергей Карякин поблагодарил Федерацию шахмат Донецкой Народной Республики за поддержку.

«Спасибо большое за поддержку! P. S. Федерация шахмат России не хочет помочь с аккредитацией?» — написал Карякин в своём телеграм-канале.

Федерация шахмат ДНР составила открытое письмо в поддержку Сергея Карякина, объявившего об участии в выборах президента Российской шахматной федерации.

«Члены федерации Донецкой Народной Республики с радостью встретили новость о выдвижении нашего земляка Карякина Сергея Александровича на должность президента Российской шахматной федерации. К сожалению, пока наша федерация не аккредитована как региональная по независящим от нас обстоятельствам, но мы поддерживаем смелый шаг Сергея Карякина, ознакомлены с его программой и желаем её осуществления», — говорится в письме.

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