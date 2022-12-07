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В ОКР рассматривают два варианта возвращения российских спортсменов на ОИ

В ОКР рассматривают два варианта возвращения российских спортсменов на ОИ
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В Олимпийском комитете России (ОКР) рассматривают два варианта возвращения сборной России на Олимпийские игры.

По словам главы организации Станислава Позднякова, в ОКР рассматривают участие сборной России в Олимпийских играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года.

«Нет никаких предпосылок, чтобы истекающие 17 декабря санкции CAS в отношении российских спортсменов были продлены», — сказал Поздняков в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал оставить в силе действующие санкционные ограничения в отношении спортсменов из России и Беларуси. При этом на саммите лидеров стран G20 в середине ноября Бах заявил о необходимости допуска к участию всех стран, в том числе и конфликтующих.

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