В ОКР рассматривают два варианта возвращения российских спортсменов на ОИ

В Олимпийском комитете России (ОКР) рассматривают два варианта возвращения сборной России на Олимпийские игры.
По словам главы организации Станислава Позднякова, в ОКР рассматривают участие сборной России в Олимпийских играх 2024 года и полноценное возвращение не раньше 2026 года.
«Нет никаких предпосылок, чтобы истекающие 17 декабря санкции CAS в отношении российских спортсменов были продлены», — сказал Поздняков в интервью «РИА Новости Спорт».
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал оставить в силе действующие санкционные ограничения в отношении спортсменов из России и Беларуси. При этом на саммите лидеров стран G20 в середине ноября Бах заявил о необходимости допуска к участию всех стран, в том числе и конфликтующих.
- 7 декабря 2022
-
11:37
- 6 декабря 2022
-
22:07
-
13:52
-
00:47
- 5 декабря 2022
-
22:34
-
22:23
-
22:15
-
22:09
-
21:57
-
20:44
-
18:54
-
17:51
-
17:30
-
16:40
-
14:56
-
12:02
- 4 декабря 2022
-
23:40
-
22:15
-
19:11
-
16:01
-
14:14
-
02:56
-
00:38
- 3 декабря 2022
-
21:49
-
21:26
-
21:20
-
20:35
-
20:34
-
20:11
-
19:45
-
17:18
-
16:48
-
16:44
-
14:59
-
13:31