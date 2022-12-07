Томас Бах: Эммануэль Макрон сказал, что Игры 2024 года должны быть доступны для всех

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Олимпийские игры 2024 года в Париже должны быть доступны для всех.

«Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, цитирую, что спорт не должен быть политизирован. Он уточнил, что, Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года должны быть доступны для всех спортсменов, включая тех, чьи страны находятся в состоянии войны», — сказал Томас Бах на пресс-конференции.

Также Томас Бах на пресс-конференции заявил о том, что санкции против России и Беларуси должны оставаться в силе.

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Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

