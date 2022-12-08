Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФШР запросила у Сергея Карякина данные о его вице-президентах в преддверии выборов

ФШР запросила у Сергея Карякина данные о его вице-президентах в преддверии выборов
Комментарии

Федерация шахмат России попросила гроссмейстера Сергея Карякина предоставить информацию о его вице-президентах. Ранее шахматист заявил о намерении баллотироваться на пост президента ФШР.

«Уважаемый Сергей Александрович, ввиду отсутствия в установленный срок Вашего ответа на официальный запрос от 5.12.2022 г. № 599, Наблюдательный Совет ФШР уведомляет о необходимости информировать членов Наблюдательного Совета ФШР о планируемом количестве вице-президентов ФШР с указаниями фамилии, имени и отчества каждого из кандидатов до принятия Набсоветом ФШР решения по вопросу внесения Вашей кандидатуры в избирательный бюллетень для голосования на XV очередном Съезде ФШР на выборах президента ФШР», — говорится в обращении ФШР.

Также отмечается, что Карякину необходимо предоставить запрашиваемую информацию не позднее 18:00 12 декабря.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022