Тетюхин: в Россию не едут только игроки из Прибалтики, остальным легионерам всё нравится

Олимпийский чемпион в составе мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин высказался о легионерах в национальном чемпионате.

«Есть категория легионеров, которая не едет в Россию, это игроки из Прибалтики, поляки, украинцы, у остальных вопросов нет — все играют, всем нравится в России, по большому счету здесь комфортно, хороший, интересный чемпионат. Если так долго будет продолжаться, то мотивацию будет сложно найти, но я думаю, что в федерации, международных организациях есть адекватные люди. Несмотря на политические моменты, все нормально, переживем, станем еще сильнее и крепче, будем показывать волейбол на международных аренах.



В каждом знаковом городе есть дворцы волейбола, какая-то инфраструктура — общежития, детские команды. Возьмем Сочи, Анапу — там две замечательные базы, количество людей, которые интересуются волейболом, занимаются им, растет, все развивается, идет вперед. Я думаю, ситуацию эту мы переждем сейчас, хотя это и непросто, но все будет хорошо», — приводит слова Тетюхина ТАСС.