«Локомотив» обыграл «Липецк» в 11-м туре женской волейбольной Суперлиги

Сегодня, 10 декабря, состоялись три матча 11-го тура женской волейбольной Суперлиги.
«Локомотив» одержал уверенную победу над «Липецком», завершив игру со счётом 3:0 (25:19, 25:20, 25:18). Это седьмой успех подряд для команды из Калининградской области, и она по очкам догнала в таблице лидирующее московское «Динамо», у которого есть игра в запасе.
В другом матче игрового дня «Тулица» уступила «Ленинградке» со счетом 0:3 (21:25, 15:25, 19:25).
Закрывалась сегодняшняя программа матчем между «Динамо-Краснодар» и «Динамо-Казань». По его итогам волейболисткам из Казани удалось добыть гостевую победу в упорной борьбе на тай-брейке со счётом 3:2 (19:25, 26:24, 25:14, 18:25, 15:8).
Завтра пройдут ещё четыре матча тура. В 14:00 мск «Енисей» (Красноярск) примет на своем поле «Уралочку-НТМК», в 15:00 «Динамо-Метар» встретится со столичным «Динамо», а завершат программу стартующие в 16:00 матчи «Минчанка» — «Спарта» и «Протон» (Саратов) — «Заречье-Одинцово».
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