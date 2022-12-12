Губерниев высказался о заявлении Олимпийского комитета США о допуске россиян до ОИ-2024

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Олимпийского комитета США о допуске российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже.
«Если будет малейшая возможность поехать, даже в любом качестве — спортсмены должны выступать. Пусть без флага, пусть без гимна — нам, к сожалению, не привыкать. Но ехать однозначно надо. Это в любом случае лучше, чем ничего. Я по традиции буду первым, кто расскажет на всю страну, откуда эти спортсмены, кого они представляют. Наших спортсменов мы любим, и они должны выступать!
Мы не должны остаться без Олимпиад. Хоть я тут по-прежнему пессимист, но раз есть помощь оттуда, откуда не ждали… Посмотрим, как будут дальше развиваться события.
Удивляет ли, что Олимпийский комитет США заговорил в таком тоне? Не будем забывать про НХЛ и UFC, где наши спортсмены на первых ролях. Самые большие компании про деньги за показ Олимпиад — это американские. Как пример можно назвать NBC. Для американского бизнеса, как и мирового, важно, чтобы в Олимпийских играх участвовали сильнейшие. Согласимся, что в очень многих видах спорта, как летних, так и зимних, наши на ведущих ролях. Нужно пытаться быть членом олимпийской семьи.
Не уверен, что нам всё-таки удастся выступить на Олимпиаде-2024, так как отборы начинаются уже в 2023 году, через несколько недель. Но новость несколько обнадёживающая, хоть я считаю маловероятным, что так произойдёт. Буду рад ошибиться», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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