Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Веру никогда не теряю». Гимнастка Максимова — об участии России в Олимпиаде-2024

«Веру никогда не теряю». Гимнастка Максимова — об участии России в Олимпиаде-2024
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Игр-2020 в многоборье групп художественная гимнастка Анастасия Максимова выразила надежду, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

«Я всегда верю. Хотя прокомментировать никак не могу, потому что уже очень много было всяких заявлений: и Бах заявлял, и Макрон говорил, мол, хочу, чтобы русские и белорусские спортсмены были на Олимпиаде, а Бах сказал, что это хорошая идея. Но на следующий день они могут что-то другое решить. Поэтому и прокомментировать никак не могу, потому что они там самостоятельно что-то решают, что именно, не знаю. Но я веру никогда не теряю. Моя вера меня всегда спасала в том плане, что я хотела стать олимпийской чемпионкой. И всегда в это верила, несмотря на то, где я оказывалась», — передаёт слова Максимовой корреспондент «Чемпионата» Денис Клюев.

Рано радуемся. Желание США видеть россиян на Олимпиаде ничего не значит Рано радуемся. Желание США видеть россиян на Олимпиаде ничего не значит
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022