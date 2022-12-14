«Веру никогда не теряю». Гимнастка Максимова — об участии России в Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Игр-2020 в многоборье групп художественная гимнастка Анастасия Максимова выразила надежду, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

«Я всегда верю. Хотя прокомментировать никак не могу, потому что уже очень много было всяких заявлений: и Бах заявлял, и Макрон говорил, мол, хочу, чтобы русские и белорусские спортсмены были на Олимпиаде, а Бах сказал, что это хорошая идея. Но на следующий день они могут что-то другое решить. Поэтому и прокомментировать никак не могу, потому что они там самостоятельно что-то решают, что именно, не знаю. Но я веру никогда не теряю. Моя вера меня всегда спасала в том плане, что я хотела стать олимпийской чемпионкой. И всегда в это верила, несмотря на то, где я оказывалась», — передаёт слова Максимовой корреспондент «Чемпионата» Денис Клюев.