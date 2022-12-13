Рано радуемся. Желание США видеть россиян на Олимпиаде ничего не значит

В понедельник, 12 декабря, спортивную общественность России взволновало неожиданное заявление из США. Глава Олимпийского комитета Штатов Сюзанна Лайонс в интервью The Wall Street Journal затронула тему выступления команды из нашей страны на Олимпийских играх. И неожиданно высказалась «за».

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, поскольку страна находится под санкциями».

Более подробный текст ответа Лайонс можно найти по ссылке ниже.

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Высказывание Лайонс оказалось довольно неожиданным. В США обычно настаивают на отстранении российских атлетов, а не на их возвращении.

Но надо заметить сразу – радоваться этим словам рано. Желание США видеть россиян на Олимпиаде ничего толком не значит. Это всего лишь слова.

Давайте разбираться с текущей ситуацией. Сейчас Россия, образно говоря, находится за двойной стеной санкций. Первая – полупрозрачная – это наказание от Спортивного арбитражного суда, полученное нашей страной в декабре 2020 года. Тогда CAS постановил, что российские спортсмены на чемпионатах мира должны выступать без флага и гимна, а в России нельзя проводить крупные турниры. Вторая стена – это рекомендации МОК международным федерациям, принятые после февраля 2022 года. Согласно им, федерации сами решают, допускать наших к стартам или нет. Почти все решили – не допускать.

Первая стена будет разрушена уже 16 декабря. То есть вроде бы Россия по решению Спортивного арбитражного суда должна вернуть себе и флаг, и гимн, и вообще стать полноправной спортивной державой. Но этого не произойдёт. Во-первых, вторая стена от МОК стоит совершенно незыблемо. Во-вторых, тот же МОК уже наказывает Россию как страну. И даже если нашим спортсменам дадут соревноваться, достать свой флаг и включить гимн им не позволят.

Если раньше для столь строгих ограничений нужно было решение CAS, то теперь достаточно рекомендаций МОК. Если в суде у российского спорта были шансы оправдаться, то теперь нас наказывают в одностороннем порядке.

Теперь возвращаемся к словам Лайонс. Она не говорит чётко о том, что надо вернуть русских в мировой спорт. Она говорит о «поиске возможностей». Хорошо то, что она не настаивает на тотальном запрете, но и в положительном посыле есть целый ряд тонких, незаметных на первый взгляд нюансов.

«Искать возможности» и помогать вернуться можно очень долго. Посмотрите на российских легкоатлетов, которым международные силы всё «помогают» и «помогают» вернуться. А они всё никак не возвращаются.

«Возможности» эти могут быть разными. Что если потенциальным участникам Олимпиады из России предложат подписать какую-нибудь декларацию о мире и осудить специальную военную операцию? Такая «возможность», может быть, и будет кем-то использована, но в целом может привести лишь к расколу.

Россиянам предлагают выступить без флага и гимна. То есть согласиться с наложенными на нас ограничениями. Ещё раз подчеркнём: последние два года наша сборная делала это по решению суда. А теперь нам предлагают вернуться к унизительной позиции – согласиться с тем, что лучше так, чем никак.

Ну и последнее. МОК в этом году охотно показывает, что может поворачивать ситуацию так, как ему нужно. И нет никаких гарантий, что после разговоров о том, что Россию надо вернуть, после отборов на Игры через Европу или Азию, после подготовки к поездке в Париж, Томас Бах не выйдет и не скажет, мол, Россия на днях что-то натворила, и вся наша работа по помощи для её возвращения была напрасной. Нам очень жаль, но россияне на эту Олимпиаду не поедут.

Мы живём в таком мире, где возможно всё. Без суда и следствия, как говорится.

Безусловно, слова Лайонс наводят на мысль, что отстранение России не будет вечным и однажды закончится. Но радоваться можно будет только тогда, когда российские спортсмены примут участие в параде атлетов в Париже.

С флагом или без.