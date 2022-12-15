Нагорный считает, что отстранение — это возможность уделить внимание молодому поколению

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный считает, что отстранение от международных соревнований – это возможность уделить внимание молодому поколению.
«Мне кажется, мало времени прошло, чтобы оценить падение или подъём уровня олимпийских сборных. Я думаю, наоборот, отстранение – это возможность ещё больше уделить внимание подрастающему поколению, тем ребятам, которые уже сегодня готовы заменить олимпийские сборные. Старты внутри страны дают возможность побороться с олимпийскими чемпионами, постоять с ними вместе на пьедестале, а то и обыграть.
Это возможность для тех ребят, которые говорили: «Ну, ничего, сейчас подождём, они уйдут, а потом мы только начнём в полную силу тренироваться». Я не один раз встречался с такими ребятами, которые мне в лицо говорили: «Пока ты, Далалоян, Белявский и Аблязин в команде, у нас шансов нет». Это, конечно, полный абсурд. И сегодня есть возможность на полную начать тренироваться, готовиться, не ждать чего-то, а обыгрывать нас внутри страны», — приводит слова Нагорного Metaratings.
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