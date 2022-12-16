«Кузбасс» обыграл «Строитель» и вышел на восьмое место в волейбольной Суперлиге

Двумя матчами стартовал 13-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Кемеровский «Кузбасс» на своей площадке уверенно обыграл минский «Строитель» со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:23). Оренбургский «Нефтяник» дома оказался сильнее новокуйбышевской «Новы» — 3:0 (27:25, 26:24, 25:21).

Для «Кузбасса» это шестая победа в 13 матчах. С 18 очками команда занимает восьмое место в турнирной таблице. «Нефтяник» одержал четвёртую победу и, набрав девять очков, вплотную приблизился к зоне плей-офф. В активе «Строителя» и «Новы» по одной победе в сезоне, эти клубы замыкают таблицу.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 13-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) – «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:16, 25:18, 25:23).

«Нефтяник» (Оренбург) – «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (27:25, 26:24, 25:21).