Глава Всероссийской федерации плавания прокомментировал возможный переход в Азию

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о возможности перехода российских спортсменов под эгиду Олимпийского совета Азии (ОСА).
«Прежде всего речь идёт не о переходе как таковом, а о возможности выступления на азиатском континенте в чемпионатах, первенствах, кубках и так далее – соревнованиях, проводимых Азиатской федерацией плавания.
Переход – смена членства и приобретение нового – достаточно сложный процесс. Поэтому сейчас мы обсуждаем возможность выступлений там под эгидой Азиатской федерации плавания. И такая возможность открывается.
Думаю, решение придёт не сегодня. Но Олимпийский саммит и высказывания некоторых политиков ведут в сторону того, что оснований для применения отстранения не будет. Ими же говорилось о том, что всё дело в заботе о нашей безопасности, сейчас это уже неактуально.
Санкции отменять никто не собирается, но при этом может быть предоставлена возможность выступления и отбора на Олимпийские игры. Мы ожидаем выступления главы МОК Томаса Баха, его рекомендаций международным федерациям. Я считаю, что сейчас ситуация потихоньку меняется. Ожидаем, что это выступление будет способствовать тому, что рекомендации, как и во всех предыдущих случаях, будут иметь некий посыл, который будет выполняться», – приводит слова Сальникова ТАСС.
- 17 декабря 2022
-
00:26
- 16 декабря 2022
-
23:48
-
22:17
-
21:21
-
15:13
-
13:56
-
09:17
-
08:10
- 15 декабря 2022
-
23:27
-
20:34
-
19:53
-
19:27
-
18:19
-
17:39
-
16:24
-
16:16
-
15:55
-
14:20
-
14:00
-
13:27
-
12:44
-
00:36
-
00:17
- 14 декабря 2022
-
23:59
-
23:32
-
23:12
-
22:42
-
20:02
-
19:47
-
19:32
-
19:17
-
18:28
-
18:03
-
17:43
-
16:45