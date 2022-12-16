Глава Всероссийской федерации плавания прокомментировал возможный переход в Азию

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о возможности перехода российских спортсменов под эгиду Олимпийского совета Азии (ОСА).



«Прежде всего речь идёт не о переходе как таковом, а о возможности выступления на азиатском континенте в чемпионатах, первенствах, кубках и так далее – соревнованиях, проводимых Азиатской федерацией плавания.

Переход – смена членства и приобретение нового – достаточно сложный процесс. Поэтому сейчас мы обсуждаем возможность выступлений там под эгидой Азиатской федерации плавания. И такая возможность открывается.



Думаю, решение придёт не сегодня. Но Олимпийский саммит и высказывания некоторых политиков ведут в сторону того, что оснований для применения отстранения не будет. Ими же говорилось о том, что всё дело в заботе о нашей безопасности, сейчас это уже неактуально.



Санкции отменять никто не собирается, но при этом может быть предоставлена возможность выступления и отбора на Олимпийские игры. Мы ожидаем выступления главы МОК Томаса Баха, его рекомендаций международным федерациям. Я считаю, что сейчас ситуация потихоньку меняется. Ожидаем, что это выступление будет способствовать тому, что рекомендации, как и во всех предыдущих случаях, будут иметь некий посыл, который будет выполняться», – приводит слова Сальникова ТАСС.