Глава ФШР Филатов: активной гражданской позицией Карякин привлекает внимание к шахматам

Переизбранный президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказался о своём конкуренте на выборах главы организации – гроссмейстере Сергее Карякине.

«Что касается санкций в отношении Карякина, на моей памяти впервые в спорте было такое. Безобразная история с точки зрения санкций в отношении нашего шахматиста. Сейчас у Сергея нет санкций. Мы надеемся, что он вернётся и будет приносить медали нашей стране. Я желаю ему успехов. Он большой молодец.



Своей активной гражданской позицией привлекает внимание к шахматам и общественной жизни. Был первый политический опыт. Поздравляем его с первым шагом. Благодаря нему в том числе, есть такое большое внимание медийного сообщества к нашему съезду», — передаёт слова Филатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.