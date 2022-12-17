Андрей Филатов победил Сергея Карякина на выборах и сохранил пост президента ФШР

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов переизбран на свой пост. На выборах за Филатова проголосовали 58 человек, у его соперника Сергея Карякина — 7.

«По итогам голосования действующий президент Андрей Филатов победил со счётом 58:7. Два бюллетеня признаны недействительными. Съезд поддержал предложение главы ФШР избрать многократного чемпиона мира, депутата Государственной Думы Анатолия Карпова на должность почётного президента Федерации шахмат России», — сообщили в пресс-службе ФШР.

Вместе с Филатовым в выборах главы ФШР участвовала его команда из пяти вице-президентов: это Наталья Комарова, Александр Жуков, Андрей Гурьев, Павел Шинский и Сергей Смагин. Андрей Филатов занимает этот пост с 2014 года.