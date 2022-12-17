Московское «Динамо» и «Локомотив» сыграют в финале женского Кубка России по волейболу

В Туле определились финалисты Кубка России по волейболу среди женских команд. Ими стали московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».

Столичный клуб в полуфинале уверенно обыграл соперниц из челябинского «Динамо-Метара» со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:14). Второй полуфинальный матч получился более напряжённым, но также завершился в трёх партиях. «Локомотив» победил хозяек площадки из «Тулицы» со счётом 25:20, 25:18, 31:29.

Напомним, за шесть последних розыгрышей трофея пять раз Кубок России забирало казанское «Динамо». Московские бело-голубые в последний раз первенствовали на турнире в 2018 году. «Локомотив» ни разу не выигрывал Кубок.

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Полуфиналы

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо» (Москва) — 0:3 (23:25, 20:25, 14:25).

«Тулица» (Тульская область) – «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (20:25, 18:25, 29:31)