Московское «Динамо» и «Локомотив» сыграют в финале женского Кубка России по волейболу

В Туле определились финалисты Кубка России по волейболу среди женских команд. Ими стали московское «Динамо» и калининградский «Локомотив».
Столичный клуб в полуфинале уверенно обыграл соперниц из челябинского «Динамо-Метара» со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:14). Второй полуфинальный матч получился более напряжённым, но также завершился в трёх партиях. «Локомотив» победил хозяек площадки из «Тулицы» со счётом 25:20, 25:18, 31:29.
Напомним, за шесть последних розыгрышей трофея пять раз Кубок России забирало казанское «Динамо». Московские бело-голубые в последний раз первенствовали на турнире в 2018 году. «Локомотив» ни разу не выигрывал Кубок.
Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал четырёх». Тула
Полуфиналы
«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Динамо» (Москва) — 0:3 (23:25, 20:25, 14:25).
«Тулица» (Тульская область) – «Локомотив» (Калининградская область) — 0:3 (20:25, 18:25, 29:31)
- 17 декабря 2022
-
20:52
-
20:07
-
19:21
-
18:35
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:47
-
17:44
-
17:42
-
17:32
-
17:26
-
17:19
-
15:38
-
12:42
-
12:13
-
00:51
-
00:26
- 16 декабря 2022
-
23:48
-
22:17
-
21:21
-
15:13
-
13:56
-
09:17
-
08:10
- 15 декабря 2022
-
23:27
-
20:34
-
19:53
-
19:27
-
18:19
-
17:39
-
16:24
-
16:16
-
15:55
-
14:20