Климент Колесников победил на дистанции 100 м на спине на Кубке Владимира Сальникова

Двукратный призёр Олимпийских игр — 2020 российский пловец Климент Колесников победил на дистанции 100 м на спине на Кубке Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге.



На соревнованиях на короткой воде Колесников показал время 49,07 секунды. Второе место занял Евгений Рылов (50,04), замкнул тройку лучших Павел Самусенко (50,31).

Напомним, недавно Колесникову удалось дойти до финальной стадии голосования Национальной спортивной премии в номинации «Спортсмен года», где за данный титул с ним также боролись гроссмейстер Ян Непомнящий и трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Немногим ранее российскому пловцу удалось установить новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде, который проходит в рамках международных соревнований «Игры дружбы» в Казани.