Московское «Динамо» победило «Локомотив» в финале женского Кубка России по волейболу

Московское «Динамо» выиграло финал женского Кубка России по волейболу в Туле. В решающем матче московская команда в трёх сетах победила «Локомотив» из Калининграда — 25:15, 25:23, 25:20. Самым результативным игроком финального матча стала волейболистка столичной команды Наталья Гончарова, набравшая 16 очков.



Напомним, московское «Динамо» становится обладателем трофея Кубок России уже в пятый раз за шесть последних розыгрышей турнира. Калининградскому «Локомотиву» ни разу не удавалось выиграть Кубок.



В матче за третье место женского Кубка России «Динамо-Метар» на тай-брейке одолело «Тулицу» — 25:16, 25:22, 17:25, 21:25, 15:7.