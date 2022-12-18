Московское «Динамо» победило «Локомотив» в финале женского Кубка России по волейболу
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Московское «Динамо» выиграло финал женского Кубка России по волейболу в Туле. В решающем матче московская команда в трёх сетах победила «Локомотив» из Калининграда — 25:15, 25:23, 25:20. Самым результативным игроком финального матча стала волейболистка столичной команды Наталья Гончарова, набравшая 16 очков.
Напомним, московское «Динамо» становится обладателем трофея Кубок России уже в пятый раз за шесть последних розыгрышей турнира. Калининградскому «Локомотиву» ни разу не удавалось выиграть Кубок.
В матче за третье место женского Кубка России «Динамо-Метар» на тай-брейке одолело «Тулицу» — 25:16, 25:22, 17:25, 21:25, 15:7.
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