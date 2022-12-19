Российский волейболист Павел Мороз получил 15 месяцев дисквалификации за допинг по решению Международной федерации волейбола, сообщает пресс-служба FIVB.
В ноябре стало известно, что допинг-тест волейболиста от апреля 2014 года дал положительный результат. В настоящий момент Мороз отстранен от выступлений Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ).
Ранее стало известно, что другой российский волейболист олимпийский чемпион Александр Бутько дисквалифицирован на один год. Его отстранение завершится в апреле 2023 года. Бутько и Мороз сдали положительные допинг‑пробы во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда волейболисты выступали за новосибирский «Локомотив»
Морозу 35 лет, он является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). За сборную России он выступал с 2012 по 2015 год. В октябре 2018 года Мороз получил дисквалификацию на 18 месяцев в связи с тем, что допинг-проба, сданная им после одного из матчей чемпионата России сезона-2018/19, дала положительный результат, в пробе спортсмена были обнаружены следы кокаина, сам игрок оспаривать это решение не стал.
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