Василий Титов: крепнет точка зрения, что без России мировой спорт неполноценен

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов высказался о возможном переходе под эгиду Олимпийского совета Азии (ОСА) ради участия отечественных гимнастов в международных соревнованиях.
Российские спортсмены с марта отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
«Нужно рассматривать разные возможности. В нынешних условиях, когда нужно найти решение вопроса возвращения, рассмотреть все варианты. В каждом виде спорта всё по-своему, и универсального решения не будет.
Для спортивной гимнастики переход в Азию мало что даёт с точки зрения открытия возможностей. Но для других видов спорта по-другому. Эта история не простая и не быстрая. Здесь важно другое — в мировом сообществе крепнет точка зрения, что без России и без российского спорта мировой спорт неполноценен. Важно, чтобы это понимание трансформировалось в снятие санкций. Это может произойти разными способами, но решение этого вопроса видится мне не быстрым», — приводит слова Титова Metaratings.
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