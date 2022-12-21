«Динамо-ЛО» на тай-брейке одолело «Газпром-Югру» в волейбольной Суперлиге
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В чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги состоялся перенесённый матч 15-го тура между «Газпромом-Югрой» и «Динамо-ЛО». Волейболисты из Ленинградской области в гостях одержали победу со счётом 3:2 (27:29, 19:25, 25:13, 25:17, 15:11).
Для «Динамо-ЛО» это девятая победа в 14 матчах. Набрав 26 очков, команда вышла на пятое место, опередив «Урал» по дополнительным показателям. «Газпром-Югра» потерпел 10-е поражение и с 16 очками в активе располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Суперлиги.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. Перенесённый матч 15-го тура
«Газпром-Югра» (Сургут) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 2:3 (29:27, 25:19, 13:25, 17:25, 11:15).
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