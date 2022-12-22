«Белогорье» презентовало новую форму для Кубка России

24–25 декабря в Новом Уренгое пройдет «Финал четырёх» Кубка России – 2022. Впервые в истории финальный турнир проводится в самом северном городе на волейбольной карте России. После пятилетнего перерыва «Белогорье» вошло в число лучших кубковых команд и примет участие в борьбе за титул.
Специально к «Финалу четырёх» Кубка России «Белогорье» подготовило эксклюзивную форму, в которой постаралось отразить полярную ночь, северное сияние, загадочную и завораживающую магию северных широт, переливающуюся цветом в логотипе, номере и фамилии.
«Надеемся, что новая форма понравится нашим поклонникам и станет счастливой для «Белогорья», которому для успешного выступления в полуфинале понадобится лучшая игра, огонь в сердце и сияние жажды победы в глазах каждого нашего «льва», — говорится в заявлении клуба.
В полуфинальном матче белгородцы встретятся с действующим обладателем Кубка России и одним из лидеров чемпионата – «Зенитом-Казань».
В этом сезоне «Чемпионат» будет информационным партнёром прославленного волейбольного клуба. Наш портал будет подробно освещать выступления «Белогорья» в чемпионате и Кубке России, рассказывать о жизни клуба и делиться интересными новостями с поклонниками волейбола и любителями спорта.
- 22 декабря 2022
-
11:58
- 21 декабря 2022
-
23:46
-
20:58
-
20:05
-
18:56
-
18:21
-
15:36
-
14:32
-
14:20
-
14:14
-
13:42
-
13:27
-
13:12
-
12:23
-
12:19
-
11:40
-
09:49
-
09:49
-
04:10
- 20 декабря 2022
-
23:22
-
22:35
-
22:28
-
21:34
-
21:32
-
21:24
-
18:40
-
18:28
-
17:48
-
16:38
-
13:51
-
13:18
-
11:28
-
11:13
-
11:00
-
09:33