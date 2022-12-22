«Белогорье» презентовало новую форму для Кубка России

24–25 декабря в Новом Уренгое пройдет «Финал четырёх» Кубка России – 2022. Впервые в истории финальный турнир проводится в самом северном городе на волейбольной карте России. После пятилетнего перерыва «Белогорье» вошло в число лучших кубковых команд и примет участие в борьбе за титул.

Специально к «Финалу четырёх» Кубка России «Белогорье» подготовило эксклюзивную форму, в которой постаралось отразить полярную ночь, северное сияние, загадочную и завораживающую магию северных широт, переливающуюся цветом в логотипе, номере и фамилии.

«Надеемся, что новая форма понравится нашим поклонникам и станет счастливой для «Белогорья», которому для успешного выступления в полуфинале понадобится лучшая игра, огонь в сердце и сияние жажды победы в глазах каждого нашего «льва», — говорится в заявлении клуба.

В полуфинальном матче белгородцы встретятся с действующим обладателем Кубка России и одним из лидеров чемпионата – «Зенитом-Казань».

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