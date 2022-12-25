Волейбольная Суперлига: «Енисей» победил «Нефтяник», «Кузбасс» обыграл «Югру-Самотлор»

Сегодня, 25 декабря, состоялось два матча в мужской волейбольной Суперлиге.
«Енисей» в перенесённом матче 11-го тура в трёх сетах уверенно победил «Нефтяник», а «Кузбасс» в гостях в четырёх сетах переиграл «Югру-Самотлор» из Нижневартовска.
Для «Кузбасса» это седьмая победа в 14 матчах. С 21 очком в запасе команда занимает седьмое место в турнирной таблице. «Югра-Самотлор» расположилась на 14-й строчке турнирной таблицы, набрав восемь очков за 15 игр.
«Енисей» после победы над «Нефтяником» поднялся на 10-е место в турнирной таблице с 18 очками в запасе. В активе «Нефтяника» девять очков после 13 игр, команда расположилась на 13-м месте.
Чемпионат России. Мужчины
«Енисей» (Красноярск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:18, 25:14)
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (18:25, 25:21, 21:25, 18:25)
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