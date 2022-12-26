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Гунина лидирует на ЧМ по рапиду после первого игрового дня

Гунина лидирует на ЧМ по рапиду после первого игрового дня
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В Казахстане продолжается чемпионат мира по быстрым шахматам. Контроль времени — 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход. Отдельно проводится соревнование среди женщин.

После четырёх туров российская шахматистка Валентина Гунина лидирует в соревновании. Она является единственной участницей, одержавшей победы во всех партиях. В данный момент четыре шахматистки, включая россиянку Лею Гарифуллину, отстают от Гуниной в турнирной таблице на пол-очка.

Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу проходит в Алма-Ате 25–30 декабря 2022 года. Турнир идёт во дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака. За титул борются шахматисты из 50 стран. Общий призовой фонд соревнований – $ 1 млн.

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