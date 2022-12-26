«Чемпионат» стал лауреатом спецноминации премии «Голос спорта»

24 декабря в Олимпийском комитете России состоялась торжественная церемония вручения IV всероссийской премии «Голос спорта», учреждённой Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК).

Интернет-портал Championat.com был удостоен награды в премии «Голос спорта» в спецноминации Наума Дымарского за значительный вклад в развитие российского спорта.

Награду получил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

«Мы очень рады получить оценку нашего труда именно от профессионального сообщества. Это награда для всей команды «Чемпионата», которая трудилась на протяжении этого трудного 2022 года. Мы освещали Олимпийские игры в Пекине, чемпионат мира по футболу в Катаре, а также все важные для читателей события в других видах спорта.

Хочу поблагодарить всех комментаторов и РАСК за вашу работу. Вы помогаете спорту звучать и оставаться важнейшей частью нашей жизни в это нелёгкое время», — прокомментировал получение награды Опахин.